Гиперзвуковые ракеты двойного назначения угрожают безопасности мира - аналитики

Разработка ракет двойного назначения, которые могут оснащаться как ядерным, так и обычным боеприпасом, привела к росту неопределенности, что может стать причиной "роковой ошибки".

Новые ракетные технологии, включительно с так называемыми гиперзвуковыми системами способными развивать скорость, которая более чем в 25 раз превышает скорость звука, подогревают новую гонку вооружений в мире.

Об этом говорится в отчете, обнародованном аналитиками из "Европейской сети лидерства" (ELN), передает Голос Америки.

Авторы отчета "Контроль над ракетами: разобраться не сложно" (Missile control: it’s not rocket science) предупреждают, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) являются очередным подтверждением растущего давления на глобальную архитектуру безопасности.

По словам исследователей, для уменьшения угрозы, которую представляют собой развивающиеся технологии, необходимо срочно заключать новые соглашения о контроле за оружием.

Последнее испытания российской гиперзвуковой ракетной системы "Авангард" состоялось в декабре прошлого года. В Москве утверждают, что "Авангард" способен обходить все существующие системы противоракетной обороны. Разработчики "Авангарда" прикрепили межконтинентальную баллистическую ракету к "крылатому боевому блоку, что планирует", который движется высоко в небе, почти на границе со стратосферой, на скорости свыше 11 000 км/ч. Ракета отделяется от боевого блока, уже оказавшись над целью. Система может оснащаться как ядерными боеголовками, так и обычными бомбами.

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Разработкой подобных систем занимаются США, Китай и Австралия, пишет автор отчета Катажина Кубяк.

"Эти системы превзойдут имеющиеся ракеты по скорости и маневренности, и смогут обходить любые существующие системы ПВО и ПРО в обозримом будущем. Кроме того, мы видим попытку разработок технологий по борьбе со спутниками, включительно с применением ракет", - пишет Кубяк.

По ее словам, разработка ракет двойного назначения, которые могут снаряжаться как ядерным, так и обычным боеприпасом, привела к росту неопределенности, что может стать причиной "роковой ошибки".

"В кризисной ситуации военные действуют в стрессовых условиях. Не зная о том, какого рода ракета летит в их направлении, они могут предположить худший сценарий, или неверно оценить ситуацию, что может привести к неумышленной эскалации", - пишет Кубяк.

На прошлой неделе на севере России трагедией завершились ракетные испытания - в результате погибли по меньшей мере пять человек, а на месте испытаний вырос уровень радиации. Это стало причиной для возобновления разговора о потенциальной опасности ракет с ядерными двигателями, разработку которых ведет Москва.

По словам Кубяк, архитектура глобальной безопасности переживает колоссальное развитие из-за появления новых технологий. Распространение новых типов ракет усиливает конкуренцию между государствами, увеличивает расходы на оборону и повышает риск дальнейших военных столкновений.

Главный вывод: мировому сообществу нужно вплотную заняться решением вопроса гиперзвуковой оружия и заключить новые договоры, с помощью которых можно будет контролировать разработку и применение "гіперзвуку" в оборонных технологиях.