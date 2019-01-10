В России поставили под сомнение эффективность и точность новой гиперзвуковой ракеты "Авангард"

Российский авиаинженер допускает, что все разговоры про гиперзвуковые летательные аппараты - блеф.

Новая гиперзвуковая ракета "Авангард", которую испытали в России, имеет существенные недостатки, среди которых - точность попадания.

В частности, установленный на "Авангарде" планирующий боевой блок имеет более высокую вероятность промаха, чем боевые головки обыкновенных ракет, рассказал авиаинженер Марк Солонин в интервью Новой газете.

Он напомнил, что при управляемой головной части в ракете вероятность не поддающегося предсказанию промаха значительно вырастает. "Обычная отделяющаяся головная часть ракеты падает вниз, как брошенный камень, по баллистической кривой. Камень просто падает по законам баллистики, существующим независимо от наших ошибок. Соответственно, мы можем рассчитать траекторию, проверить расчеты многочисленными испытаниями, уточнить - и, в конце концов, мы точно знаем: если головная часть будет отделена от ракеты на такой-то высоте при такой-то скорости под таким-то углом, то она плюхнется в известную точку. У лучших современных ракет точность - плюс-минус сотня метров", - рассказывает Солонин.

Но если к свободно падающей головной части приделать маленькие "крылышки", а к ним - какие-нибудь рули управления, какую-то рулевую машинку, то свободно падающий камень превратится в планер. На высоких скоростях даже маленьких "крылышек" достаточно, чтобы активно маневрировать на десятки километров влево-вправо и вверх-вниз.

"Если мы начинаем управлять полетом головной части, то неизмеримо вырастают требования к системе управления и наведения. И становится очень высокой вероятность, что мы промахнемся. Одно дело, когда головная часть падает по известной траектории, на которую не влияет ничего, кроме земного притяжения. Совсем другое - когда мы все время вмешиваемся в траекторию. Значительно возрастает вероятность ошибки, вплоть до того, что мы попадем куда-то в десятках километров от цели", - отмечает эксперт.

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По результатам испытаний российские военные ничего не рассказали о точности поражения цели ракетой. "(...) некоторый военный смысл имеет одно: нанести прицельный удар и вывести из строя ключевые точки противника. А для этого нужна достаточно высокая точность поражения. Планирующая и маневрирующая головная часть именно в этом как минимум создает огромные проблемы. Главнокомандующий рассказал нам только о непредсказуемости траектории. Куда боевая часть шлепнулась - мы не знаем", - отметил Солонин.

Также Солонин отметил, что особенности системы противоракетной обороны, если рассматривать ее в контексте опыта применения систем противовоздушной обороны, состоят в том, что любая, даже самая совершенная ПРО сумеет гарантированно перехватить и уничтожить лишь небольшую часть ракет. А значит, даже самые обычные боеголовки могут долететь до цели без особых ухищрений.

"Обычная свободно падающая болванка, которая стоит на вооружении на сотнях ракет у нас (в России - ред.), в США, в Англии, в Китае и так далее, достигнет цели с вероятностью 96 процентов. Если оценивать перспективы в достижении победы в ядерной войне, то не изменилось ничего. Массированный удар отразить не сможет никто - ни мы, ни американцы. Массированный удар приведет к тому, что более 90 процентов боевых частей достигнут целей", - рассказал Солонин.

Кроме того, по словам Солонина, если "Авангард" действительно достигает заявленной по результатам испытаний скорости в 27 Махов, возникают другие проблемы. Когда ракета летит на такой скорости, она окружена клубком раскаленного до сотен градусов ионизированного воздуха.

"В результате ее очень хорошо видно. Ее видно в радиолокационном диапазоне, в тепловом диапазоне, она очень легко обнаруживается. При этом сама она совершенно "слепа": через это облако ионизированного воздуха, уже до некоторой степени плазмы, ничего не видят бортовые локаторы. То есть вопрос о реальной боевой эффективности подобного оружия очень спорный", - считает эксперт.

Он также допускает, что все разговоры про гиперзвуковые летательные аппараты - блеф. "Блеф, имеющий целью втянуть потенциального противника в бессмысленную трату интеллектуальных и материальных ресурсов", - сказал Солонин.

Как сообщал УНИАН, в декабре российские военные по приказу президента Владимира Путина провели испытания комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.