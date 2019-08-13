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У США технологии более продвинутые: Трамп отреагировал на взрыв на полигоне в России

02:31, 13 августа 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Взрыв 8 августа в Архангельской области в России помог узнать США детали секретных испытаний ракеты с ядерной энергетической установкой.

Об этом президент США Дональд Трамп написал на странице в Twitter.

По его словам, в США есть аналогичные технологии, но более продвинутые.

"Соединенные Штаты многое узнали благодаря неудачному взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российского "Skyfall" заставил людей переживать о (безопасности - ред.) воздуха рядом с объектом и далеко за его пределами. Это нехорошо!", - написал Трамп.

Отметим, что Skyfall - кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник".

Как сообщалось, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв.

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Он сопровождался человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.

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Теги: #США#Россия#Дональд Трамп#взрыв на полигоне#испытания ракеты в России