У США технологии более продвинутые: Трамп отреагировал на взрыв на полигоне в России

По словам Дональда Трампа, в США есть аналогичные технологии, но более продвинутые.

Взрыв 8 августа в Архангельской области в России помог узнать США детали секретных испытаний ракеты с ядерной энергетической установкой.

Об этом президент США Дональд Трамп написал на странице в Twitter.

По его словам, в США есть аналогичные технологии, но более продвинутые.

"Соединенные Штаты многое узнали благодаря неудачному взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российского "Skyfall" заставил людей переживать о (безопасности - ред.) воздуха рядом с объектом и далеко за его пределами. Это нехорошо!", - написал Трамп.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019

Отметим, что Skyfall - кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник".

Как сообщалось, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв.

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Он сопровождался человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.