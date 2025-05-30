Росія копіює досвід Сил оборони України, – Сирський

Зокрема ворог активно масштабує свої безпілотні підрозділи, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Протягом травня 2025 року, з-за допомоги різних типів БПЛА було уражено та знищено понад 89 тисяч російських цілей. Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram–каналі.

"Заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів. Зокрема, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи. Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду", – написав Сирський.

Він також додав. що Україна продовжує нарощувати кількість екіпажів БПЛА та розвивати підрозділи.

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"Кожен дрон — це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця. Окремий акцент — на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління. Під час наради також розглянули питання розвитку безпілотних наземних комплексів. Вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. У порівнянні з 2024 роком ми в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК", – додав Сирський.

Дрони на фронті: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський порівняв розвиток дронів в України та РФ. Він зазначив, що по деяких напрямках Україна продовжує утримувати лідерство. Однак казати, що Росія програє у війні дронів – було б неправдою.

"Є відповідні виклики. І Китай, і мавіки, і оптоволокно. Але нічого. Я думаю, що ми збільшимо наші спроможності, що партнери підтримують", – додав Зеленський.

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