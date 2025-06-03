Курс гривни к евро установлен на уровне 47,43 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 4 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,43 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,62/41,65 грн/долл., а евро - 47,41/47,43 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 3 июня вырос на 2 копейки и составляет 41,82 гривни за доллар. Курс евро сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 47,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,22 гривни, а евро - по курсу 46,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке останется в майских трендах: курс доллара будет формироваться политикой НБУ и участников рынка, а курс евро будет зависеть от международных обстоятельств. Курс доллара на наличном рынке будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн/долл.

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