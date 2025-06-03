В украинский прокат фильм выйдет 21 августа 2025 года.

Вышел полный трейлер комедийного боди-хоррора "Одно целое" (Together), который продолжает удерживать чрезвычайно высокие оценки от критиков.

После многих лет отношений Тим и Милли оказываются на распутье, переезжая в сельскую местность. Напряженность между ними уже нарастает, но встреча с неестественной силой грозит испортить не только их жизни и любовь, но и их плоть.

Главные роли в фильме исполнили Дэйв Франко (франшиза "Иллюзия обмана", "Любовь, ложь и кровопролитие", "Дневная смена") и Элисон Бри ("Перспективная девушка", сериалы "Безумцы", "Сообщество", "Блеск"), которые являются супругами в реальной жизни.

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Кроме того в фильме сыграл Дэймон Герриман ("Однажды... в Голливуде", "Байкеры".

Режиссером фильма выступил дебютант Майкл Шенкс, которого критики особенно похвалили за меткое сочетание хоррора с юмором и психологией отношений.

Премьера ленты состоялась на крупнейшем кинофестивале независимого кино в США "Сандэнс" в начале 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков (на основе 46 отзывов). В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 21 августа 2025 года.

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