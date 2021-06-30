При поддержке представителей партии Порошенко компании Татьяны Глиняной распространяли фейки о якобы некачественном питании в украинских воинских частях.

Информационные вбросы о «некачественном питании бойцов» в воинских частях распространяли скандальные представители белоцерковского клана, которые заручились поддержкой партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Об этом говорится в материалах расследования издания «Апостроф».

Как отмечают авторы материала, скандальная группа белоцерковских компаний, которую возглавляет Татьяна Глиняная, возникла еще в конце 80-х годов прошлого века. Вместе со своими родственниками и доверенными лицами Глиняная оперирует на рынке поставки мясной продукции через такие компании, как: «Хутровик», «Укрпродакорд ОР», «Визит», «Статпостач», «Жилье-Альянс», «Алавер-Буд», «Премиум компани». Они преимущественно зарегистрированы на ее дочерей – Ирину Кут и Елену Березюк и мужа последней – Руслана Березюка. Кроме семейного круга, предприятиями белоцерковцев руководит Людмила Цилицкая, на которую записали ряд активов. В СМИ она выступает одним из спикеров компаний.

Издание отмечает, что в течение трех десятков лет упомянутые выше фирмы росли на контрактах с госучреждениями, главным образом, тюрьмами, школами с детсадами и воинскими частями. Впрочем, несмотря на большие заказы и масштабность, за данной группой компаний тянется скандальный шлейф массовых отравлений некачественной едой, коррупции, громких журналистских расследований и судебных процессов. При этом группа Татьяны Глиняной оставалась неприкосновенной для правоохранительной системы.

Так, напоминают авторы расследования, в 2015 году Татьяна Глиняная и ее зять Руслан Березюк были задержаны во время дачи взятки начальнику управления тыла Нацгвардии полковник Святославу Манжуре. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко требовал самого сурового наказания для взяточников. Однако, несмотря на масштабную огласку, дело под давлением сверху развалили, а все его фигуранты избежали наказания.

Более того, отмечает издание, в течение каденции Порошенко белоцерковские компании окрепли на оборонных заказах и почти вышли в пул государственных монополистов по поставкам мяса, войдя в список топ-25 ведущих поставщиков страны, хотя продукцией компаний постоянно травились бойцы, а государственные регуляторы регулярно ловили фирмы Глиняной на заговорах и махинациях. Несмотря на все это, она продолжала получать контракты и выигрывать многомиллионные тендеры на поставки.

В 2019 году белоцерковские компании по инерции продолжили поставлять продукты в воинские части, но у них начал вызывать сопротивление переход армии на стандарты НАТО в питании. В 2020 году они смогли вытеснить конкурентов и выиграть на тендерах почти половину бюджета Минобороны на питание армии – около 1 миллиарда гривень. Однако белоцерковская ООО «Премиум-компани», устранив конкурентов, отказалась от подписания контракта, что чуть не привело к коллапсу пищевого обеспечения армии. Такой же прием владельцы компании повторили в 2021 году, однако их поймали на фальсификации документов и данных о компании. Когда в такой способ свое влияние не удалось вернуть, компании Глиняной вместе с представителями «Европейской солидарности» решили начать информационную войну против Министерства обороны, говорится в материале.

В частности, напоминают авторы расследования, в начале июня этого года с одной стороны белоцерковские компании с Юрием Бирюковым и представители партии «ЕС» начали вбрасывать в инфополе недостоверную информацию о якобы плохом питании в воинских частях. Однако солдаты на службе развенчали эти фейки, наглядно показав недостоверность этих вбросов. Стало понятно, что это слаженная попытка расшатать скандал с помощью фейка.

На данном этапе недобросовестная компания осталась вне заказов. Однако автор статьи задается вопросом, как отладить механизмы государства, чтобы подобные компании, которые поставляют некачественную и ядовитую пищу, не имели доступа к государственным заказам и отвечали перед законом.

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Автор: Иван Бойко