До этого в сети появилась информация, что бойцов на одном из полигонов якобы кормят некачественными продуктами.

Военнослужащие опровергают, что в армии плохо кормят.

Об этом пишет публицист Владимир Фомичов га своей странице в Facebook, публикуя реакцию военнослужащих.

«Я прошелся по разным постам людей воюющих сейчас в ЗСУ, зашел на страницу Сиверской танковой бригады и почитал комменты. Все пишут, что у порохоботов в глазах помутнение», – написал он.

«Я и раньше не удивлялся циничностям порохоботов, но докатились до последнего, стали клеветать на армию. Мне даже не хочется писать про Медведчука, Свинарчука и прочих друзей Петра Алексеевича (Порошенко). Но друзья мои, кто до сих пор верит в чудо гетьмана, но подумайте уже. Сто лет ему не сдались, ни мы, ни Украина», – добавил он.

По его мнению, «порохоботы» будут пользоваться любыми циничными методами и манипуляциями ради денег и власти.

До этого в сети опубликовали фото, что бойцов на Гончаровском полигоне якобы кормят некачественной пищей.

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Автор: Катерина Шварц