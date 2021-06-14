Военнослужащие опровергают, что в армии плохо кормят.
Об этом пишет публицист Владимир Фомичов га своей странице в Facebook, публикуя реакцию военнослужащих.
«Я прошелся по разным постам людей воюющих сейчас в ЗСУ, зашел на страницу Сиверской танковой бригады и почитал комменты. Все пишут, что у порохоботов в глазах помутнение», – написал он.
«Я и раньше не удивлялся циничностям порохоботов, но докатились до последнего, стали клеветать на армию. Мне даже не хочется писать про Медведчука, Свинарчука и прочих друзей Петра Алексеевича (Порошенко). Но друзья мои, кто до сих пор верит в чудо гетьмана, но подумайте уже. Сто лет ему не сдались, ни мы, ни Украина», – добавил он.
По его мнению, «порохоботы» будут пользоваться любыми циничными методами и манипуляциями ради денег и власти.
До этого в сети опубликовали фото, что бойцов на Гончаровском полигоне якобы кормят некачественной пищей.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram