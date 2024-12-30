В ведомстве заверили, что "внедрены усиленные меры киберзащиты".

Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров, которые перестали работать после масштабной атаки российских хакеров. Об этом сообщил Минюст.

В частности, по информации ведомства, заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

"Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков", - заверили в министерстве.

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Также пояснили, что все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней. И добавили, что "внедрены усиленные меры киберзащиты".

"Работаем над открытием других реестров. Следите за обновлениями на официальных страницах Минюста в Фейсбуке и Телеграме", - отметили в ведомстве.

Российская кибератака на госреестры: важное

Самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины состоялась 19 декабря. Временно приостановилась работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Время первоочередного восстановления прогнозировали ориентировочно до 2 недель.

По данным СМИ, Министерство юстиции Украины планирует уволить гендиректора ГП "Национальные информационные системы" Алексея Бережного. Именно это госпредприятие управляет реестрами Министерства юстиции, которые были атакованы российскими хакерами.

Нардеп Александр Федиенко высказал предположение, что к кибератаке мог привести подкуп служащих, работающих с реестрам.

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