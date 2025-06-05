Украина и США хотят запустить работу Фонда полезных ископаемых к концу года, и первое его заседание намечено на июль.

Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко. Она провела встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и Корпорацией по финансированию развития, которая станет партнером Фонда полезных ископаемых.

"Мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать этот фонд работоспособным в течение этого года", - сказала она, передает Reuters.

По ее словам, стороны планируют провести первое заседание совета директоров этого Фонда в июле и обсудить, какой будет начальный капитал. Свириденко добавила, что нужно "принять инвестиционную стратегию для этого фонда на следующие несколько лет".

Соглашение о добыче полезных ископаемых

Переговоры о сделке по полезным ископаемым сопровождались целым рядом конфликтов и недоразумений. Однако в конце концов договор был подписан.

Соглашение о добыче украинских полезных ископаемых, активно продвигаемое президентом США Дональдом Трампом, было подписано Свириденко в Вашингтоне в апреле после недель сложных переговоров, которые сделали условия более выгодными для Киева.

Чуть позже Верховная Рада ратифицировала это соглашение.

Вас также могут заинтересовать новости: