Россия осуществила самую масштабную кибератаку на государственные реестры Украины.

Сервисные центры МВД из-за технического сбоя в работе некоторых государственных реестров приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг смены владельца авто. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Отмечается, что сервисные центры МВД вынужденно приостановили предоставление регистрационных услуг с транспортными средствами, связанных со сменой владельца:

по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через "Дію";

по договору дарения, мены, по наследству

по договору лизинга, биржевой сделке;

выбраковки.

В то же время остаются доступным услуги: первая регистрация транспортных средств (новых и ввезенных из-за границы); установка ГБО; замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков; экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения); замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства; назначение надлежащего пользователя.

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"IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки восстановления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает - сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг", - добавили в МВД.

Масштабная кибератака на государственные реестры Украины

19 декабря состоялась самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в результате атаки была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Время первоочередного восстановления составит ориентировочно до 2 недель.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал, что российские хакеры частично украли критические данные в результате атаки на Единые и Государственные реестры, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

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