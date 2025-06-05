Информация о пострадавших уточняется.

Российские оккупанты терроризируют Харьков дронами. В городе раздаются мощные взрывы, под ударом жилые многоэтажки.

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Обновлено 01:27: В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые. Горят квартиры и машины поблизости, сообщил Терехов.

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Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил о попадании по жилым многоэтажкам в Слободском районе города. Он также писал о ракетном ударе по Харькову.

Атаку подтверждает и глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По его словам, зафиксировано попадание вражеских БПЛА по многоквартирным жилым домам.

Он добавил, что на место направляются подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Информация о пострадавших уточняется.

Тем временем местные телеграм-каналы сообщают о пожарах в городе.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Среди пораженных 1 июня российских самолетов были бомбардировщики Ту-95МС, которые россияне готовили для ударов по украинским городам. На кадрах можно увидеть, что они были оснащены крылатыми ракетами Х-101.

Тем временем министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что нынешний темп атак дронами по Украине россияне смогут поддерживать в течение всего 2025 года. Сейчас Россия запускает примерно 300 дронов в сутки.

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