Продлевать срок для прохождения военно-врачебной комиссии не планируют.

5 июня завершается срок для прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) "ограниченно годными" военнообязанными гражданами Украины. Продлевать его не планируют, заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Люди, которые начали уже этот процесс, смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период. Соответственно к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказал он в эфире "Свобода Live".

При этом он отметил, что те, кто не успел пройти ВВК до 5 июня, автоматически годными к службе становиться не будут. Лазуткин также добавил, что непригодными к военной службе после повторного прохождения ВВК признали примерно 7% военнообязанных.

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В то же время юрист по военному праву адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик объяснила "Радио Свобода", что тех мужчин, которые уже имеют подтверждение о начале прохождения врачебной комиссии, не будут автоматически объявлять в розыск. Это также может быть основанием для избежания санкций, если других нарушений у человека ранее не было.

Она отметила, что большинство мужчин хотя бы получили направление на прохождение ВВК и начали этот процесс.

"Соответственно, у них есть документ, который сформирован или через "Резерв+", или бумажное направление на ВВК, также обходной лист. Это потенциально указывает на то, что лицо пыталось хотя бы выполнить обязанность. После 5 июня не все сразу попадут в розыск. Если человек оформил направление на ВВК, в системе оно светится, но ни одного врача не прошел, конечно, ТЦК также имеют доступ к системе, и они будут видеть это. Если они не допройдут ВВК, получат или метку "розыск", или потенциальную ответственность в виде штрафа", – констатировала юристка.

ВВК до 5 июня: другие новости

Народный депутат Александр Федиенко, который также является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, говорил, что если человек, который имел статус "ограниченно годного", не пройдет ВВК до 5 июня, его, вероятно, будет ждать штраф. Он составляет от 17 до 25 тысяч гривень.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад в Украине убрали термин "ограниченно годный" к военной службе. Теперь граждан будут делить на "годных" и "непригодных". Следовательно, военнообязанные с этим статусом должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Сначала крайний срок был до 4 февраля. Однако из-за количества людей, которые должны были пройти комиссию, его продлили до 5 июня.

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