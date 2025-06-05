Президент США Дональд Трамп запретил на въезд в США гражданам 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Запрет вступит в силу с 9 июня.
Въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, пишет CNN.
Кроме этого Трамп ограничил въезд граждан еще 7 стран. В частности, речь идет о гражданах Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Венесуэлы и Туркменистана.
В обращении по поводу подписания соответствующего указа Трамп сказал, что граждани этих стран представляют угрозу для США:
В XXI веке мы видели теракт за терактом, совершенный иностранцами с просроченными визами, из опасных мест по всему миру"
"США не могут допускать свободную миграцию из стран, где не могут уверенно и достоверно проверять тех, кто хочет въехать", - добавил он.
Трамп предупредил, что список гибкий - в него могут попасть и новые страны.
Трамп и Гарвард
Из-за Трампа студенты из Украины могут потерять право на обучение в Гарварде. Около 20 украинских студентов уже оказались в сложном положении.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарварда, позволяющего проводить обмен студентами.