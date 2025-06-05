Гражданам еще 7 стран въезд частично ограничен.

Президент США Дональд Трамп запретил на въезд в США гражданам 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Запрет вступит в силу с 9 июня.

Въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, пишет CNN.

Кроме этого Трамп ограничил въезд граждан еще 7 стран. В частности, речь идет о гражданах Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Венесуэлы и Туркменистана.

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В обращении по поводу подписания соответствующего указа Трамп сказал, что граждани этих стран представляют угрозу для США:

В XXI веке мы видели теракт за терактом, совершенный иностранцами с просроченными визами, из опасных мест по всему миру"

"США не могут допускать свободную миграцию из стран, где не могут уверенно и достоверно проверять тех, кто хочет въехать", - добавил он.

Трамп предупредил, что список гибкий - в него могут попасть и новые страны.

Трамп и Гарвард

Из-за Трампа студенты из Украины могут потерять право на обучение в Гарварде. Около 20 украинских студентов уже оказались в сложном положении.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарварда, позволяющего проводить обмен студентами.

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