Американские чиновники называют эту атаку очень важной.

Во время операции "Паутина", в рамках которой были атакованы российские аэродромы, дроны поразили до 20 самолетов России. Уничтожено около 10 из них.

Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters. Это число примерно вдвое меньше, чем называла в своих оценках Украина – речь шла о 41 пораженном самолете. Агентство не смогло самостоятельно проверить цифры, полученные из Киева и Вашингтона.

Несмотря на такие различия, источники в Соединенных Штатах Америки называют эту атаку очень важной. В то же время один из собеседников агентства заявил, что после этой операции Москва может занять еще более жесткую позицию на переговорах по завершению войны.

Видео дня

Коммерческие спутниковые снимки, сделанные после атаки украинских беспилотников, демонстрируют поврежденные российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, которые Россия использовала для ракетных ударов по Украине, отметило Reuters.

Украинская операция продемонстрировала, что Киев, даже пытаясь остановить продвижение российских войск, может удивить оппонента, нанося удары в глубине его территории на расстоянии до 4300 км от линии фронта. Российские военные блогеры начали обвинять власти своей страны в халатности и самодовольстве, которые привели к тому, что важные бомбардировщики стали мишенью для атаки.

Атака по российским аэродромам

1 июня Служба безопасности Украины провела на российской территории операцию под названием "Паутина". Дроны вылетали из грузовиков вблизи аэродромов страны-агрессора и атаковали авиацию противника.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что эту операцию готовили более полутора лет. Глава СБУ Василий Малюк отмечал, что среди пораженных самолетов были Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Из обнародованного СБУ видео атаки видно, что некоторые Ту-95МС были снаряжены ракетами Х-101 – очевидно, их готовили к новому ракетному удару по Украине.

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