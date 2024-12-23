Александр Федиенко также рассказал, когда снова могут заработать реестры.

После хакерской атаки на украинские госреестры выясняется, взлом возник из-за нарушения правил кибербезопасности, или кого-то из украинских служащих подкупили. Об этом сообщил член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью "Радіо Свобода".

"Где-то, скорее всего, произошел какой-то инцидент. Я думаю, что спецслужбы этим занимаются", - сказал он.

Нардеп отметил, что пока трудно сказать, был ли это фишинг, добавив, что, возможно, кого-то подкупили из работников, которые работают с реестрами.

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"Здесь могут быть компоненты и вербовки работника этого учреждения. Может быть многоуровневый механизм подкладывания какой-то флешки, чтобы она прошла единый внутренний периметр, была включена. Здесь может быть и фишинг компьютеров работников, которые, возможно, как-то работают с закрытым контуром дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не "Вася", "Петя", а это четко спланированная кибератака, которую возможно было провести сугубо с учетом достаточно системно крутой работающей организации", - пояснил Федиенко.

Он отметил, что сейчас точно известно, что сломана инфраструктура, где хранятся данные, потому что к ней нет доступа и ее восстанавливают.

"А вот взломали ли базу данных, которая находилась в этой инфраструктуре, к сожалению у меня пока нет такой информации, я не знаю", - подчеркнул Федиенко.

Нардеп добавил, что даже в случае уничтожения цифровых баз, что является худшим сценарием, восстановить информацию возможно, но на это нужно время.

"Если мы говорим о восстановлении, то 100% - будет, даже если уничтожены цифровые образы, то с бумажных можно восстановить. Но на это уйдут годы. Но если цифровые образы - эти базы данных все же сохранились, а надо восстановить только инфраструктуру - тогда восстановление будет длиться неделю или две недели... Если действительно сохранились где-то образы, на что я надеюсь, и мне подтверждают эту информацию закрытые источники, то думаю, что неделю-две и они (реестры - УНИАН) начнут постепенно восстанавливать работу", - сказал он.

Кибератака на государственные реестры Украины - что стоит знать

19 декабря состоялась масштабная кибератака на государственные реестры Украины. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в результате атаки была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

Позже бывший министр юстиции Денис Малюська, говоря о последствиях масштабной хакерской атаки РФ на украинские реестры, сказал, что серьезной проблемы в удалении информации нет, ведь существуют резервные копии для восстановления. В то же время отметил, что ранее россияне фокусировались на том, чтобы украсть информацию. Сейчас они не только украли, но и уничтожили ее. Это существенное изменение в поведении российских хакеров.

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