В прошлом месяце министр обороны США Пит Хегсет уполномочил Пентагон поставлять закупленные для Украины взрыватели для ракет подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

Администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить ключевую технологию борьбы с беспилотниками, предназначенную для Украины, американским силам. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что это отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева.

"На прошлой неделе Пентагон тихо уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников, теперь выделяются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке", - пишет издание.

По данным WSJ, в служебной записке в прошлом месяце министр обороны США Пит Хегсет уполномочил подразделение Пентагона, которое обеспечивает удовлетворение потребностей командиров в оружии, поставлять взрыватели ВВС США, хотя изначально они были закуплены для Украины. При этом Пентагон сообщил Комитету Сената по вооруженным силам, что потребность американских военных в взрывателях является "неотложной проблемой, выявленной министром обороны".

Видео дня

"Решение перенаправить компонент демонстрирует дефицит важнейших оборонных позиций, поскольку Украина готовится к новым атакам российских беспилотников и ракет, в то время как подразделения ВВС США на Ближнем Востоке готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с боевиками-хуситами в Йемене", - пишет WSJ.

В статье отмечается, что сторонники этого шага говорят, что у Пентагона есть полномочия предпринять такие действия в соответствии с законопроектом о чрезвычайных военных расходах.

"В то же время эти действия вызвали опасения среди сторонников Украины в Конгрессе, которые говорят, что Пентагон не объяснил, какое влияние этот шаг окажет на украинскую оборону или является ли потребность ВВС срочной".

Что это за оружие

Взрыватели предназначены для усовершенствованной системы высокоточного оружия, США поставляли эту технологию Украине в течение нескольких лет. Как пишет WSJ, украинцы использовали ее в ракетной системе класса "земля-воздух" для защиты от российских беспилотников, и Пентагон расхваливал ее эффективность

Важнейшим компонентом является "бесконтактный взрыватель", который взрывает взрывчатку, когда ракета приближается к беспилотнику.

Военно-воздушные силы адаптировали ракеты таким образом, чтобы их могли запускать истребители F-16 и F-15E против беспилотников. Система дешевле, чем ракеты класса "воздух-воздух" Sidewinder и AMRAAM.

Как напоминает издание, администрация Байдена отправила Украине взрыватели в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине. Хотя средства на программу были израсходованы, поставкив в Украину запланированы в этом и следующем году, если только администрация Трампа не перенаправит больше систем для пополнения запасов армии США.

США и Украина

Ранее Bloomberg писало, что США отказываются предоставить средства противовоздушной обороны для поддержки "сил сдерживания", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, во время разговора Путин заявил, что "ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

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