НАИС, возглавляемое Бережным, управляет реестрами Минюста, которые 19 декабря атаковали российские хакеры.

Министерство юстиции Украины планирует уволить гендиректора ГП "Национальные информационные системы" Алексея Бережного после масштабной кибератаки на государственные реестры.

Об этом сообщают источники Украинской правды. Именно это госпредприятие управляет реестрами Министерства юстиции, которые были атакованы российскими хакерами 19 декабря.

Отмечается, что накануне кибератаки ГП сообщило о проведении плановых технических работ. В частности, они касались ЕГР, Госреестра актов гражданского состояния и системы "Банкротство и неплатежеспособность".

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"В день взлома российский Telegram-канал XakNet Team заявил, что в результате атаки на НАИС хакеры вышли на инфраструктуру со всеми данными украинского Минюста. Россияне утверждали, что после попадания в инфраструктуру министерства суммарно похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в частности те, которые хранились на резервном сервере в Польше", – говорится в материале.

Алексей Бережной возглавляет НАИС с 2019 года.

Масштабная кибератака на госреестры Украины: главное

19 декабря состоялась самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Тогда в результате действий российских хакеров была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что атака была осуществлена с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

В то же время бывший министр юстиции Денис Малюська заявил, что российские хакеры удалили один из самых закрытых реестров – Государственный реестр актов гражданского состояния. Однако он добавил, что в удалении данных нет серьезной проблемы, ведь существуют резервные копии для восстановления.

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