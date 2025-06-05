Украина ударила по российским авиабазам, используя дешевые взрывоопасные беспилотники и это имеет глобальные последствия.

Смена парадигмы, которую показала Украина при атаке на основные российские авиабазы, касается не только беспилотников, но и полного краха традиционного оборонного мышления.

Об этом изданию Axios сказал генеральный директор Dedrone by Axon Адитья Девараконда. "Смена парадигмы, которую мы наблюдаем, касается не только беспилотников, но и фундаментального краха традиционного оборонного и охранного мышления", - подчеркнул он.

По мнению Девараконды, настоящая проблема заключается не только в обнаружении подобных угроз - она заключается в признании того, что теперь мы работаем в среде, где злоумышленники могут потратить сотни долларов на то, чтобы уничтожить оборудование стоимостью в миллиарды долларов.

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Как отметил обозреватель издания Колин Демарест, Украина ударила по российским авиабазам, используя дешевые взрывоопасные беспилотники и это имеет глобальные последствия. Он акцентировал, что распространение недорогих беспилотников делает военные активы повсюду, включая США, более уязвимыми.

Помимо дешевизны примененных беспилотников, Демарест также отметил, что теперь почти все находится в зоне досягаемости.

"Если украинские оперативники могут оставаться незамеченными в течение месяцев и подкрадываться так близко к российским авиабазам, будучи вооруженными, то же самое может сделать и Китай", - предупредил обозреватель.

Он отметил, что украинская операция "Паутина" стала настоящим уроком и о ней обязательно будут упоминать мировые военные чиновники.

Операция Украины была "очень впечатляющей с точки зрения военной науки. Это действительно расширяет границы того, что мы считаем возможным", - сказал аналитик Института по изучению войны и руководитель группы по России Джордж Баррос:

Никто не думал, что беспилотники FPV, изготовленные из 3D-печатного углеродного волокна и китайских компонентов, могут быть использованы для уничтожения, как сообщается, трети российского парка Ту-95".

Операция "Паутина"

1 июня Украина ударила по 4 основным аэродромам россиян, поразив десятки их бомбардировщиков. Через нескоторое время стало известно, что различные повреждения получил 41 самолет.

А вчера стало известно, что россияне маскируют серьезные потери после операции "Паутина". Таким образом, РФ хочет преуменьшить масштабы поражения стратегической авиации.

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