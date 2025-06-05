Ночью россияне снова били по Украине, от ударов пострадали Прилуки и Харьков, есть много раненых и погибших, среди них дети.
Как сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, ночью враг ударными дронами атаковал город Прилуки.
"Сейчас известно известно о пяти погибших - из них две женщины и ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых", - сообщил он.
Чаус отметил, что по предварительной информации, россияне применили не менее шести БПЛА типа "Герань".
Позже в ГСЧС уточнили, что погибшему ребенку - 1 год и 4 месяца. А в Нацполиции сообщили, что среди погибших - семья:46-летняя женщина, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года. Женщин с ребёнком нашли под завалами.
В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.
Россияне также терроризировали дронами Харьков. По информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, 17 человек пострадали, среди которых - беременная женщина, девочка 9 лет и мальчик 7 лет и 93-летняя пожилая женщина. Он отметил, что в они в легком состоянии, медики оказали помощь на месте.
В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры.
Как добавил мэр Харькова Игорь Терехов, состоялось шесть вражеских ударов, два из них - прямые попадания в многоквартирные дома.
"В одной из квартир осколки пробили стены. Часть двигателя "шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома - спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы", - рассказал он.
Удары РФ по Украине
3 июня россияне ударили из РСЗО по центру города Сумы, пострадали 25 человек, трое погибли.
Накануне Чернигов был под атакой российских "Гераней", пострадали 4 человека.