В Прилуках пятеро погибших, среди них младенец.

Ночью россияне снова били по Украине, от ударов пострадали Прилуки и Харьков, есть много раненых и погибших, среди них дети.

Как сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, ночью враг ударными дронами атаковал город Прилуки.

"Сейчас известно известно о пяти погибших - из них две женщины и ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых", - сообщил он.

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Чаус отметил, что по предварительной информации, россияне применили не менее шести БПЛА типа "Герань".

Позже в ГСЧС уточнили, что погибшему ребенку - 1 год и 4 месяца. А в Нацполиции сообщили, что среди погибших - семья:46-летняя женщина, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года. Женщин с ребёнком нашли под завалами.

В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.

Россияне также терроризировали дронами Харьков. По информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, 17 человек пострадали, среди которых - беременная женщина, девочка 9 лет и мальчик 7 лет и 93-летняя пожилая женщина. Он отметил, что в они в легком состоянии, медики оказали помощь на месте.

В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры.

Как добавил мэр Харькова Игорь Терехов, состоялось шесть вражеских ударов, два из них - прямые попадания в многоквартирные дома.

"В одной из квартир осколки пробили стены. Часть двигателя "шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома - спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы", - рассказал он.

Удары РФ по Украине

3 июня россияне ударили из РСЗО по центру города Сумы, пострадали 25 человек, трое погибли.

Накануне Чернигов был под атакой российских "Гераней", пострадали 4 человека.

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