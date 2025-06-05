Потому что даже такой богатый на воду континент как Европа уже ощущает на себе последствия изменения климата.

Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС сократить использование воды минимум на 10% до 2030 года на фоне углубления климатического кризиса. Об этом сообщает Politico.

Пока что призыв является лишь рекомендательным и не влечет за собой юридических обязательств. Как пишет издание, он является частью "стратегии ЕС по водной устойчивости" - программного документа, который был опубликован вчера. В нем еврочиновники призывают восстановить водный цикл, который "глубоко пострадал" от загрязнения, изменения климата и деградации окружающей среды.

Поэтому Европейская комиссия призывает страны-члены установить собственные целевые показатели по "водоэффективности", исходя из своих национальных обстоятельств.

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Как пишет Politico, "стратегия водной устойчивости" появилась на фоне многочисленных экологических проблем, связанными с водой. В частности упоминаются так проблемы как загрязнение водоемов ацетатами и нитратами, колоссальные потери технической воды в негерметичной инфраструктуре, сильные засухи и необычно интенсивные осадки.

Ожидается, что теперь Еврокомиссия поработает с каждым членом ЕС, чтобы разработать общую методологию для достижения "водоэффективности", которая бы учитывала различия между странами. А уже в 2027 году должны появиться "общие контрольные показатели".

Проблемы изменения климата: последние новости

Как писал УНИАН, пока украинцы удивлялись удивительно холодному и местами снежному маю, Испанию, Португалию и юг Франции охватила рекордная жара. В некоторых районах температура воздуха поднялась до бешеных 35-39 градусов. Высокие температуры на фоне длительной засухи вызвали беспокойство среди местных фермеров.

Также мы рассказывали, что, по прогнозу климатологов, средние температуры воздуха на планете уже в ближайшие пять лет пересекут критическую отметку, которую еще совсем недавно считали недопустимой.

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