В Крыму две женщины «отмыли» 50 миллионов

Сотрудники налоговой милиции Крыма и Службы безопасности Украины ликвидировали в Симферополе подпольный конвертационный центр, через счета которого почти за два года прошли до 50 миллионов гривень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

«Незаконную деятельность организовали две жительницы Симферополя, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур - обладала знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств», - говорится в пресс-релизе.

На счета фирмы поступали деньги от украинских предприятий за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Затем безналичные средства переводились в наличные и за вычетом процента за услуги по конвертации возвращались клиентам.

Возбуждено уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов» и «фиктивное предпринимательство» Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.