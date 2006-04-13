Нацбанк установил курс гривни к доллару на 2007 год

Индекс потребительских цен в 2007 году будет колебаться в пределах 109,5-110,2%, курс гривни к американскому доллару - на уровне 4,95-5,25 грн.

Это предусмотрено проектом Основных принципов денежно-кредитной политики на 2007 год, который поступил из Национального банка Украины в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности.

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата ВР Украины, в частности, в документе говорится, что основной задачей валютно-курсовой политики в 2007 году будет обеспечение прогнозируемой динамики обменного курса гривни к основной курсообразующей валюте - доллару США - на уровне 4,95-5,25 грн. за один доллар США и недопущение его значительных колебаний.

Кроме того, прогнозируется, что монетарная база составит 122 млрд. 170 млн. - 132 млрд. 430 млн. грн. (по сравнению с 2006 годом увеличится на 21-26%); денежная масса - 315 млрд. 481 млн. - 340 млрд. 710 млн. грн. (увеличится на 28-33%).

Среди важнейших задач денежно-кредитной политики на следующий год, в соответствии с проектом Основных принципов денежно-кредитной политики на 2007 год, - повышение эффективности активно-пассивных операций Национального банка в регулировании ликвидности банков, поддержка золотовалютных резервов на оптимальном уровне, содействие дальнейшему росту уровня монетизации экономики путем поддержки доверия к национальной денежной единице мероприятиями прозрачной прогнозируемой политики.

Справка УНИАН. В Основных принципах денежно-кредитной политики на 2006 год среднегодовой курс предусмотрен на уровне 5,0-5,2 гривни за доллар.

Кроме того, Совет Национального банка прогнозирует, что на конец 2006 года монетарная база составит 90 млрд. 515 млн. грн. - 97 млрд. 640 млн. грн. (прирост составит - 27%), денежная масса - 223 млрд. 675 млн. - 240 млрд. 780 млн. грн. (прирост 27-32%).