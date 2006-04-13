МОЗ отменил прививки Манту

В связи со случаями необычной реакции на пробу Манту у детей, проведение этой процедуры временно приостановлено по всей Украине с 11 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Создана комиссия из специалистов Центра иммунобиологических препаратов, которые работают на ЗАО «Биолик» (Харьков), где производится туберкулин. Качество препарата контролирует производитель на всех этапах его производства, контроль за транспортировкой и хранением осуществляется медицинскими заведениями, которые его используют.

Врачи-специалисты продолжают обследование детей, у которых выявлена необычная реакция на эту диагностическую пробу.

По данным Минздрава, туберкулин (tuberculin) используется для проведения подкожной туберкулиновой пробы Манту с целью своевременного выявления больных на туберкулез; лиц с повышенным риском заболевания и для отбора лиц, которые подлежат прививке против туберкулеза.