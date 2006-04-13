«Тойота» отозвала 57 тысяч «Лексусов»

Второй по объему в мире японский автопроизводитель "Тойота" был вынужден отозвать 57 тысяч автомобилей марки "Лексус" из-за дефектов в системе ремней безопасности. Как говорится в пресс-релизе компании, "дефект не позволял пассажирам машины как следует пристегнуться", передает ИТАР-ТАСС.

Как отмечают представители "Тойоты", отзываются модели "Лексус Джи-Эс" и "Лексус Ай-Эс", которые продаются сейчас в Северной Америке, Японии, Европе и ряде других регионов мира. Дефектная партия была произведена в период с июля по декабрь прошлого года.

В 2005 году "Тойоте" также пришлось отозвать рекордное число автомобилей - 1,27 млн. - из-за проблем со световыми сигналами. По мнению экспертов, такая ситуация может негативно отразиться на репутации "Тойоты" в самой Японии.