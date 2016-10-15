"Сладкое" событие: Национальный праздник шоколада во Львове (фоторепортаж)

Об этом сообщает сайт мероприятия.

Всеукраинское событие, которое собирает лучшие сладкие бренды и производителей шоколада ручной работы Украины, проходит с 14 по 16 октября. Корреспондент УНИАН посетил Национальный праздник шоколада и зафиксировал самые яркие эпизоды «сладкого» события.

Во время праздника лучшие производители шоколада Украины представляют самую вкусную свою продукцию. Кроме того, каждый гость имеет возможность попробовать оригинальные шоколадные напитки, приобрести «шоколадные» сувениры и принять участие в разнообразных мастер-классах от лучших шоколатье.

На посетителей Национального Праздника Шоколада ожидает традиционная шоколадная ярмарка, мастер-классы от профессиональных шоколатье и создание шоколадных скульптур для Шоколадного города.

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Кроме этого, каждый желающий может собственноручно изготовить свою шоколадную свечу вместе с мастерами Львовской свечной мануфактуры. Для маленьких посетителей шоколадного фестиваля будет работать «Детская шоколадная страна». Также гостей Праздника поражают «шоколадными» художественными инсталляциями: 5-метровой шоколадной мельницей, гигантской 9-метровой шоколадной коробкой конфет.

Развлекает на Празднике маленьких гостей 3-метровый шоколадный медведь.

Как сообщал УНИАН, летом в Одессе установили самую высокую шоколадную композицию в Украине.