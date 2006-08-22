В Закарпатской области из-за ненастья повреждены кровли 228 жилых домов

В ночь с 20 на 21 августа в Мукачевском районе Закарпатской области из-за непогоды (гроза, сильный дождь, шквалистые порывы ветра) повреждены кровли 228 жилых домов в семи селах - Завидово, София, Лалово, Зубовка, Яблоново, Новоселица, Гандеровица), школы в Яблоново, детсада в Софии, сельсовета в Яблоново и клуба.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, повреждены линии электропередач (0.4 кВ) общей протяженностью 3,5 км (София, Лалово, Зубовка, Яблоново, Новоселица, Гандеровица). Повреждены уличные надземные газопроводы на 5 участках (София, Яблоново, Гандеровица). Повреждено 40 га виноградника СООО "Завидовское". Ущерб устанавливается.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 53 человека и 11 единиц техники (в том числе от МЧС 12 человек и 2 единицы техники).

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в Закарпатской области.