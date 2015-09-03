Украина должна изучить британский опыт в сокращении курения с помощью альтернативных продуктов сниженного риска - эксперт

Согласно исследованию Министерства здравоохранения Великобритании 2,6 млн человек смогли бросить курить благодаря использованию электронных сигарет.

Как пишет UkraNews, курильщиков, которые безуспешно опробовали бросить курить, можно поощрять использовать электронные сигареты для отказа от курения. Таким образом использование продуктов сниженного риска может помочь сократить связанную с курением заболеваемость и смертность, говорится в исследовании. Тем более что, электронные сигареты привлекают крайне мало некурящих людей для постоянного использования.

Глава Коалиции “За вільну від тютюнового диму Україну” Николай Полищук считает, что Украина должна изучить британский опыт в борьбе с курением с помощью альтернативных продуктов сниженного риска, несмотря на разные мнения врачей в мире.

"В отношении сокращения курения за счет использования продуктов сниженного риска, таких как электронные сигареты, то здесь нет одинаковой оценки в мире. В разных странах врачи их оценивают по разному, в Европе их разрешают. И как мы видим, в Великобритании они дали положительный эффект, - говорит Николай Полищук. - Это может быть предметом для изучения опыта англичан и в украинских реалиях. Похоже, что это альтернатива для тех кто все же может себе позволить купить электронные сигареты. Я думаю, что этот опыт стоит изучать. С медицинской точки зрения, использование электронных сигарет снижает негативное влияние как на курильщика, так и на окружающих его людей".

Как сообщалось ранее, благодаря использованию альтернативных продуктов сниженного риска наблюдается положительный эффект в снижении количества потребления сигарет, об этом неоднократно заявляли научно-исследовательские центры и отдельные ученые разных стран. Также специалисты уверены, что лозунг "Прекратить продажу сигарет" не решит общественную проблему. Только 30% курильщиков могут бросить курить за счет силы воли, и без сторонней помощи. Остальные 2/3 курильщиков нуждаются в альтернативе.