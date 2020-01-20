На празднике Пампуха во Львове за два дня съели 20 тысяч пончиков (видео, фоторепортаж)

В эти выходные люди смаковали выпечку, запивали ее горячим чаем и глинтвейном.

Двадцать тысяч пончиков с начинками на любой вкус за два дня съели львовяне и гости города на празднике Пампуха.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Праздник проходил в минувшие выходные в Шевченковском гаю.

В течение 18-19 января люди смаковали выпечку, запивали ее горячим чаем и глинтвейном. Развлекали здесь не только едой, но и вертепами. Выступали на празднике также детские коллективы.

И, конечно же, наибольшее восхищение гостей вызвала именно сдоба – ели ее без остановки и нахваливали, ведь дома далеко не все на праздники готовят такие вкусности.

Как сообщал УНИАН, во Львове два магазина поощряют к обучению "вкусным способом" – угощают школьников круассанами за высокие оценки по украинскому языку.