На празднике Пампуха во Львове за два дня съели 20 тысяч пончиков (видео, фоторепортаж)
10:46, 20 января 2020Общество
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В эти выходные люди смаковали выпечку, запивали ее горячим чаем и глинтвейном.
Двадцать тысяч пончиков с начинками на любой вкус за два дня съели львовяне и гости города на празднике Пампуха.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Праздник проходил в минувшие выходные в Шевченковском гаю.
В течение 18-19 января люди смаковали выпечку, запивали ее горячим чаем и глинтвейном. Развлекали здесь не только едой, но и вертепами. Выступали на празднике также детские коллективы.
И, конечно же, наибольшее восхищение гостей вызвала именно сдоба – ели ее без остановки и нахваливали, ведь дома далеко не все на праздники готовят такие вкусности.
Двадцать тысяч пампушек за два дня съели львовяне и гости города на празднике Пампуха
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