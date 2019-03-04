Как приготовить оладьи: лучшие рецепты

Тесто на оладьи чаще всего делают на кефире или молоке.

Оладьи получили свое название от латинского слова «oleum», которое означает масло. Это толстоватые лепешки из жидкого теста, обжаренные на сковороде. В украинской кухне оладьи чаще всего подают со сметаной или вареньем.

Тесто на оладьи чаще всего делают на кефире или молоке. Однако есть и другие рецепты теста на оладьи. УНИАН собрал самые интересные из них.

Оладьи на кефире

Рецепт теста на оладьи на кефире является самым распространенным. Для его приготовления понадобятся:

• 0,5 л кефира

• 2 стакана муки

• 3 столовые ложки сахара

• по одной чайной ложке соли и соды

Чтобы приготовить пышные оладьи на кефире, добавьте в тесто 2 столовые ложки растительного масла.

Как приготовить оладушки

Кефир смешать с солью, сахаром и содой. Постепенно, помешивая, добавлять муку, пока смесь не приобретет консистенцию сметаны.

На раскаленное в сковороде масло (растительное или сливочное, по вкусу) столовой ложкой выложить полученное тесто. Обжаривать оладушки по несколько минут с каждой стороны, до появления румяной корочки.

Как приготовить оладьи на кефире - видео

Видео Калнина Наталья

Оладьи без яиц на кислом молоке

Часто, когда у хозяйки скисает молоко, на выручку приходит рецепт оладий на кислом молоке. Для приготовления такого теста понадобятся:

• 200 мл кислого молока

• 1 стакан муки

• 2,5 столовых ложки сахара

• по ¼ чайной ложке соды и соли

Приготовить тесто по аналогии с предыдущим рецептом, и обжарить оладушки.

Рецепт оладушек на молоке

Чтобы приготовить тесто со свежим молоком понадобится:

• 1 стакан молока

• 1-1,5 стакана муки

• 2-3 яйца

• 2 столовые ложки сахара

• ¼ чайной ложки соды

• щепотка соли

Муку просеять. Отделить желтки от белков. Добавить 3 желтка, соль, сахар, гашеную уксусом соду и молоко. Хорошо перемешать. Взбить отдельно миксером в крепкую пену белки. Затем осторожно добавить в тесто. Хорошо перемешать.

Разогреть сковороду, добавить масло и обжарить оладьи по несколько минут с обеих сторон.

Оладьи на сметане

Оладьи на сметане получаются пышными и хрустящими. Для их приготовления понадобятся:

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• 200 мл сметаны

• 2 яйца

• 200 г муки

• 2 столовых ложки сахара

• 0,5 чайной ложки соды

• щепотка соли

Для приготовления теста нужно взбить яйца с солью и сахаром. Затем смешать их со сметаной комнатной температуры. Постепенно, помешивая, добавлять муку. Чтоб оладьи получились пышными, тесто не должно быть текучим.

Добавить в смесь соду, быстро перемешать и оставить тесто на 20 минут.

На сковороду вылить растительное масло слоем около 0,5 см и хорошо его прогреть. Оладьи жарить на среднем огне под крышкой. Выложить ложкой тесто, накрыть крышкой. Минуты через три перевернуть оладьи и накрыть вновь, жарить еще минуты три.

Пышные дрожжевые оладьи

При добавлении дрожжей оладьи получаются пышными и воздушными. Для приготовления такого теста нужны:

• 2 стакана молока

• 1 куриное яйцо

• 3 стакана муки

• 1 столовая ложка растительного масла

• по 1 чайной ложки соли и сухих дрожжей

• 2 столовые ложки сахара

Размешать сухие дрожжи в теплом молоке и дать постоять 15 минут. После этого добавить в молоко взбитое яйцо, столовую ложку масла, соль и сахар. Постепенно добавлять в смесь муку и перемешивать, пока она не станет однородной.

Полученной тесто оставить на 1,5 часа в теплое место. Если на нем появляются пузырьки – значит тесто готово. Обжарить оладушки на сковороде по аналогии с предыдущим рецептом.

Оладьи с яблоками

Оладьи с яблоками – отличная идея для завтрака или десерта. Чтобы их приготовить понадобятся:

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• 0,5 л кефира

• 2 яйца

• 2 стакана муки

• 1 яблоко

• 0,5 стакана сахара

• 0,5 чайной ложки соды

• щепотка соли

Чтобы приготовить оладьи с яблоками нужно взбить яйца с сахаром, соединить с кефиром, добавить соль. Затем добавить соду, муку и еще раз все перемешать до однородной консистенции.

Яблоки порезать мелкими ломтиками или натереть на терке.

Тесто разлить ложкой в горячую сковороду с растительным маслом. На поверхность оладий быстро выложить яблоки, прижать их ложкой (можно сверху налить ещё немного теста). Когда нижний край оладий зарумянится, оладьи перевернуть и дожарить до готовности.

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