Как приготовить оладьи: лучшие рецепты
Оладьи получили свое название от латинского слова «oleum», которое означает масло. Это толстоватые лепешки из жидкого теста, обжаренные на сковороде. В украинской кухне оладьи чаще всего подают со сметаной или вареньем.
Тесто на оладьи чаще всего делают на кефире или молоке. Однако есть и другие рецепты теста на оладьи. УНИАН собрал самые интересные из них.
Оладьи на кефире
Рецепт теста на оладьи на кефире является самым распространенным. Для его приготовления понадобятся:
• 0,5 л кефира
• 2 стакана муки
• 3 столовые ложки сахара
• по одной чайной ложке соли и соды
Чтобы приготовить пышные оладьи на кефире, добавьте в тесто 2 столовые ложки растительного масла.
Как приготовить оладушки
Кефир смешать с солью, сахаром и содой. Постепенно, помешивая, добавлять муку, пока смесь не приобретет консистенцию сметаны.
На раскаленное в сковороде масло (растительное или сливочное, по вкусу) столовой ложкой выложить полученное тесто. Обжаривать оладушки по несколько минут с каждой стороны, до появления румяной корочки.
Как приготовить оладьи на кефире - видео
Оладьи без яиц на кислом молоке
Часто, когда у хозяйки скисает молоко, на выручку приходит рецепт оладий на кислом молоке. Для приготовления такого теста понадобятся:
• 200 мл кислого молока
• 1 стакан муки
• 2,5 столовых ложки сахара
• по ¼ чайной ложке соды и соли
Приготовить тесто по аналогии с предыдущим рецептом, и обжарить оладушки.
Рецепт оладушек на молоке
Чтобы приготовить тесто со свежим молоком понадобится:
• 1 стакан молока
• 1-1,5 стакана муки
• 2-3 яйца
• 2 столовые ложки сахара
• ¼ чайной ложки соды
• щепотка соли
Муку просеять. Отделить желтки от белков. Добавить 3 желтка, соль, сахар, гашеную уксусом соду и молоко. Хорошо перемешать. Взбить отдельно миксером в крепкую пену белки. Затем осторожно добавить в тесто. Хорошо перемешать.
Разогреть сковороду, добавить масло и обжарить оладьи по несколько минут с обеих сторон.
Оладьи на сметане
Оладьи на сметане получаются пышными и хрустящими. Для их приготовления понадобятся:
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• 200 мл сметаны
• 2 яйца
• 200 г муки
• 2 столовых ложки сахара
• 0,5 чайной ложки соды
• щепотка соли
Для приготовления теста нужно взбить яйца с солью и сахаром. Затем смешать их со сметаной комнатной температуры. Постепенно, помешивая, добавлять муку. Чтоб оладьи получились пышными, тесто не должно быть текучим.
Добавить в смесь соду, быстро перемешать и оставить тесто на 20 минут.
На сковороду вылить растительное масло слоем около 0,5 см и хорошо его прогреть. Оладьи жарить на среднем огне под крышкой. Выложить ложкой тесто, накрыть крышкой. Минуты через три перевернуть оладьи и накрыть вновь, жарить еще минуты три.
Пышные дрожжевые оладьи
При добавлении дрожжей оладьи получаются пышными и воздушными. Для приготовления такого теста нужны:
• 2 стакана молока
• 1 куриное яйцо
• 3 стакана муки
• 1 столовая ложка растительного масла
• по 1 чайной ложки соли и сухих дрожжей
• 2 столовые ложки сахара
Размешать сухие дрожжи в теплом молоке и дать постоять 15 минут. После этого добавить в молоко взбитое яйцо, столовую ложку масла, соль и сахар. Постепенно добавлять в смесь муку и перемешивать, пока она не станет однородной.
Полученной тесто оставить на 1,5 часа в теплое место. Если на нем появляются пузырьки – значит тесто готово. Обжарить оладушки на сковороде по аналогии с предыдущим рецептом.
Оладьи с яблоками
Оладьи с яблоками – отличная идея для завтрака или десерта. Чтобы их приготовить понадобятся:
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• 0,5 л кефира
• 2 яйца
• 2 стакана муки
• 1 яблоко
• 0,5 стакана сахара
• 0,5 чайной ложки соды
• щепотка соли
Чтобы приготовить оладьи с яблоками нужно взбить яйца с сахаром, соединить с кефиром, добавить соль. Затем добавить соду, муку и еще раз все перемешать до однородной консистенции.
Яблоки порезать мелкими ломтиками или натереть на терке.
Тесто разлить ложкой в горячую сковороду с растительным маслом. На поверхность оладий быстро выложить яблоки, прижать их ложкой (можно сверху налить ещё немного теста). Когда нижний край оладий зарумянится, оладьи перевернуть и дожарить до готовности.
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