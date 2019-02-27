Песочное печенье: классический и оригинальные рецепты

Рецептов песочного печенья очень много, однако главными критериями этой популярной выпечки являются нежность, рассыпчатость.

Сказать, что песочное печенье вкусное, это значит ничего не сказать, оно безумно нежное, подходит к чаю или кофе и улетает со стола в два счета.

Рецептов песочного печенья очень много, однако главными критериями этой популярной выпечки являются нежность, рассыпчатость. Песочное печенье должно таять во рту.

Рецепт песочного печенья по ГОСТу:

Ингредиенты: мука - 350 г, сахар - 130 г, яйцо (белок) - 1 шт., соль (щепотка), масло сливочное (размягченное) - 200 г, разрыхлитель теста - 0,5 ч. л., орехи грецкие (или арахис) - 70-80 г, ванильный сахар - 0,5 пакет.

Приготовление: смешать размягченное масло, яйцо (оставить немного яйца для смазки), соль, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Взбивать пару минут, желательно, чтобы сахар растворился. Всыпать муку, замесить тесто. Возможно, оно немного будет липнуть, но не стоит добавлять много муки. Песочное тесто поставить минут на 30 в холодильник. Оно остынет и с ним легче будет работать. Затем на столе обильно усыпанном мукой, раскатать тесто толщиной около 6-7 мм. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов около 10-12 минут. Передерживать нельзя - печенье не должно сильно зарумяниться.

Классический рецепт песочного печенья:

Ингредиенты: 80-90 г сахара, 2 яйца, 240-260 г муки, 150 г сливочного масла, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли.

Приготовление: яйца взбить с сахаром, добавить размягченное сливочное масло, соль и муку (просеять муку с разрыхлителем). Замесить тесто, но долго его не вымешивать. Сформировать шар, обернуть пищевой плёнкой. Убрать в холодильник на 20 минут. Раскатать тесто, вырезать фигурки, испечь в разогретой до 180 °С духовке, 8-10 мин. Подавать полностью остывшими.

Сахарное песочное печенье:

Ингредиенты: мука - 450 г, масло сливочное - 200 г, сахар - 200 г, яйцо - 1 шт., молоко - 50 мл, сахар ванильный - 2 ч.л., соль - 0,5 ч. л.

Приготовление: в миску миксера кладем 200 г мягкого сливочного масла, добавляем 200 г сахара. Взбиваем до получения белой пышной массы. В процессе перемешивания добавляем 2 ч. л. ванильного сахара и половину чайной ложки соли. При желании можно добавить в тесто миндальную эссенцию, апельсиновую цедру или другой ароматизатор, по вкусу. Пока масляная смесь перемешивается, в отдельной миске смешиваем яйцо и 50 мл молока. Не прекращая перемешивать, поочередно, понемногу добавляем в масляную смесь 450 г муки и яйцо с молоком. Выкладываем песочное тесто на кухонную пленку, придаем удобную для дальнейшей работы форму, заворачиваем и отправляем в холодильник, минимум на 2 часа. Затем вынимаем тесто из холодильника, присыпаем стол, тесто и скалку мукой и раскатываем песочное тесто в пласт толщиной 3 мм. Вырезаем печенье различной формы, перекладываем на противень и выпекаем 10 минут в заранее разогретой духовке при температуре 180-190 градусов Цельсия. Готовое сахарное песочное печенье вынимаем из духовки, даем остыть.

Рецепт песочного печенья Ромашка:

Ингредиенты: маргарин - 300 г, сахар - 200 г, соль по вкусу, ванилин - 5 г, куриные яйца - 2 шт, мука - 500 г, сода пищевая - 5 г, повидло - 100 г.

Приготовление: предварительно размягченный маргарин выкладываем в миску, насыпаем сахар, ванилин и соль, растираем с помощью столовой ложки или ручного венчика. В получившуюся массу разбиваем яйца, продолжаем взбивать до того момента, пока масса не увеличится в объеме и не станет белой. В белую пышную массу просеиваем муку с содой, замешиваем пастообразное песочное тесто, наполняем им кондитерский мешок установив насадку "звездочка". На противень предварительно выстеленный пергаментом отсаживаем печенье, а в центр каждой печенюшки выкладываем повидло, это удобно делать с помощью бумажного конверта, сделав на кончике небольшое отверстие. Отправляем противень с заготовками в духовку разогретую до 200 градусов, выпекаем печенье в течение 10 - 15 минут. Остужаем и подаем на стол.

Рецепт песочного печенья с добавлением дрожжей:

Ингредиенты: мука пшеничная - 2 стак., маргарин (сливочное масло) - 150 г, майонез - 2 ст. л., сахар - 2 ст. л., дрожжи (сухие) - 2 ч. л., соль - 1 щепотка, сахарная пудра (для посыпки готового печенья) - 1/3 стак., ванильный сахар (для посыпки готового печенья) - 2 ч. л.

Приготовление: в небольшую чашку выкладываем 2 ст. л. майонеза и всыпаем дрожжи. Перемешав, отставим смесь в сторону минут на 5. Тем временем в глубокую миску просеиваем муку, добавляем к ней небольшую щепотку соли, 2 ст. л. сахара и размягченный сливочный маргарин (масло). Перемешиваем до состояния мелкой крошки. В мучную смесь добавляем дрожжи с майонезом. Перемешиваем сначала ложкой, затем собираем тесто руками в единую пластичную массу. Готовый шар теста разделяем пополам. Из каждой части формируем колбаску толщиной примерно 3 см. Каждую колбаску разрезаем на кусочки шириной 2,5-3 см. Из каждого кусочка катаем шарик. В среднем у меня выходит 15-16 шариков. Выкладываем их на застеленный пергаментом противень. Каждый колобок прижимаем вилкой, чтобы остался след. Выпекаем печенье в заранее разогретой до 240-250 град. духовке до бледно-золотистого цвета (в среднем 20 мин). Готовое печенье еще горячим перекладываем в глубокую миску. Засыпаем сахарной пудрой, предварительно смешанной с ванильным сахаром. 1/3 ст. пудры более, чем достаточно (можно меньше). Аккуратно перемешиваем, печенье мягкое и рассыпчатое, может легко сломаться.