Марчук: Террористы не зря не пускают специалистов к месту авиакатастрофы и увезли тела погибших

Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший премьер-министр Украины, бывший секретарь СНБО, экс-глава СБУ и бывший министр обороны Украины Евгений Марчук.

"Тот, кто занимался расследованием авиакатастроф подобного рода (а мне приходилось дважды) сразу вам скажет, что длительное пребывание так называемых "черных ящиков", а их должно быть как минимум два, в руках стороны, заинтересованной в фальсификации, может свести к нулю ценность их показаний. Или вообще может дать ложный след. Специалисты это хорошо знают", - написал он.

"Насильственное изъятие боевиками 28(?) тел погибших авиапассажиров может свидетельствовать о том, что прибыл инструктор и указал, какие именно тела надо изъять. А это тела, в которых при поверхностном осмотре, можно предположить, что в них могут быть осколки ракеты или боеприпаса, сбившего самолет. То есть неопровержимые доказательства", – написал Марчук.

По его словам, специалисты легко могут установить по ранениям и билетам пассажиров точку взрыва с точностью до сантиметра.

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Кроме того, Марчук акцентировал, что все упавшие части самолета, особенно части фюзеляжа, должны быть найдены.

"Они специалистами прикрепляются на специальный каркас, который один в один повторяет фюзеляж самолета. Это очень важная часть работы. В результате очень легко и абсолютно точно устанавливается место на корпусе и размер места поражения самолета. Потом сопоставляются углы движения самолета и угол поражения (место на корпусе) и разговор экипажа между собой и с землей (один "черный ящик") и запись телеметрии всех систем самолета (другой "черный ящик"), а дальше дело техники", – рассказал бывший минист обороны.

"По размеру разрушения устанавливается мощность заряда(БЧ), а у БУК-а она известна и определяется приблизительная траектория полета ракеты, выясняется содержимое этого боеприпаса", - добавил он.

По мнению Марчука, террористы не зря не пускают наших и международных специалистов к месту трагедии и увезли тела многих погибших.

"Вероятнее всего там работают другие специалисты, которые хорошо знают, как расследуются такие авиакатастрофы и знают, что надо забрать, уничтожить или сжечь на месте (мол, ну оно же сгорело). Угнанный поспешно в Россию БУК, срочно вывезенные в Россию шестью (6 !!!)автобусами военспецы, блокирование доступа специалистов по расследованию к месту трагедии, манипуляция с "черными ящиками" все это сверхочевидные попытки России воспрепятствовать объективному расследованию", - написал он.

"Россия имет огромный опыт таких расследований. Но международный опыт таких расследования намного превосходит российский. Причины катастрофы устанавливаются 100-процентно. Россия прекрасно понимает, что если международное расследование получит все необходимое для установления истины, то выводы будут для нее плачевные. Уж не говоря о том, что Россия как страна, как государство отдала в руки террористам очень опасное высокоточное оружие", - резюмировал Марчук.