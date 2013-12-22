Украина не согласилась увеличить объем закупки газа в ответ на снижения цены – Бойко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил в эфире телеканала «1+1».

При этом он отметил, что решение о снижении цены газа было принято по предложению Украины.

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«Это было наше предложение... Российская Федерация в начале предлагала увеличить закупку газа, учитывая уменьшение цены, но мы не могли на это согласиться, потому что у нас добыча собственного угля и газа приоритет нашей страны», - заявил Бойко.

При этом отметил, что условие контракта «бери или плати» остается в силе, и уменьшение объемов закупки газа документально не зафиксировано.

«Пункт бери или плати остался, но мы предупредили наших партнеров, что экономика не выдерживает и мы будем уменьшать закупку газа… У нас не готовились изменения по контракту по объемам. Изменения контракта касаются лишь снижения цены газа», - заявил Бойко.