Азаров заявил, что не позволит эйфорично сжигать "дешевый газ"
Украина будет повышать энергоэффективность, несмотря на снижение цены на газ
Украина не будет менять свою политику, направленную на уменьшение потребления импортного газа и повышение своей энергоэффективности, в связи со снижением Россией цены на голубое топливо.
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в эфире телеканала "Интер" в программе "ШустерLive".
"У нас уже в первые дни возникла эйфория, что можно, раз газ подешевел, продолжать его сжигать. Нет! Я уже собрал всех тех, кто отвечает за этот вопрос, и требую в любом случае не снижать все меры, которые у нас были направлены на снижение потребления газа, - это обязательно", - сказал Азаров.
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При этом он отметил, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос снижения цены на газ для предприятий, для которых газ является технологическим сырьем для того, чтобы как можно быстрее возобновить их работу.
«Снижение цены на газ - это огромный комплекс мероприятий по оживлению нашего народного хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, бюджетной сферы и тому подобное», - подчеркнул Азаров.