Украина должна найти мотивации для участия РФ в модернизации украинской ГТС - Янукович

«Сегодня у нас открылись новые возможности для переговоров (по вопросу модернизации ГТС - УНИАН), и мы их ведем. Наша цель - найти такие условия, такие мотивации для наших партнеров, чтобы они обеспечили те задания, которые мы ставим перед собой», - сказал Президент в телеинтервью, трансляцию которого вы можете смотреть сейчас на УНИАН.

Он отметил, что Украина заинтересована, чтобы ГТС работала эффективно, экономически выгодно, и чтобы Украина была надежным партнерам как Европы, как потребителя газа, так и России, как собственника и поставщика газа.

Справка УНИАН. Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.