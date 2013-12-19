Смотрите в 12:00 онлайн-трансляцию интервью Виктора Януковича на УНИАН
Сегодня Президент Украины Виктор Янукович даст украинским журналистам интервью, которое можно будет посмотреть на сайте УНИАН
Тема интервью неизвестна, однако вероятно, что оно будет касаться недавних договоренностей между Украиной и Россией.
Напомним, 17 декабря по итогам встречи президентов Украины и России было объявлено, что РФ купит евробонды Украины на $ 15 млрд в 2013 и 2014 годах, а цена российского газа для Украины снизится на треть - до 268,5 доллара за тысячу кубометров. Также были подписаны еще несколько договоренностей.
Начало интервью в 12:00.
Интервью завершилось.
Читайте новости по итогам интервью на УНИАН.
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