Смотрите в 12:00 онлайн-трансляцию интервью Виктора Януковича на УНИАН

Тема интервью неизвестна, однако вероятно, что оно будет касаться недавних договоренностей между Украиной и Россией.

Напомним, 17 декабря по итогам встречи президентов Украины и России было объявлено, что РФ купит евробонды Украины на $ 15 млрд в 2013 и 2014 годах, а цена российского газа для Украины снизится на треть - до 268,5 доллара за тысячу кубометров. Также были подписаны еще несколько договоренностей.

Начало интервью в 12:00.

Интервью завершилось.

Читайте новости по итогам интервью на УНИАН.

"Московские договоренности" не касаются интеграционного курса - Янукович

Украина может увеличить объемы закупки российского газа - Янукович

Янукович рассказал, как он выторговал у Путина скидку на газ

Янукович категорически против внешнего вмешательства во внутренние дела Украины