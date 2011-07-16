Госдеп США: В Украине усилилось давление на независимые СМИ

Заместитель помощника госсекретаря США, один из руководителей Бюро Государственного департамента США по вопросам демократии, прав человека и труда, отвечающий, в частности, за регион Европы, Центральной и Восточной Азии Томас МЕЛИЯ считает, что в Украине усилилось давление на оппозиционно и независимо настроенные средства массовой информации.

«Очевидно, что усилилось давление на оппозиционно и независимо настроенные средства массовой информации. И это также вызывает большую обеспокоенность, потому что, безусловно, суживает пространство для политических дискуссий и возможность для избирателей увидеть весь спектр политических взглядов», – сказал он в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» (№ 26, 15-22 июля).

«Похоже, теперь в СМИ участились визиты, например, из налоговой администрации, по сравнению с тем, что было раньше. Также теперь сложнее привлекать рекламодателей, что очень важно для независимого развития СМИ. Даже может не идти речь о насилии над журналистами (хотя мы знаем и помним о еще не до конца расследованных делах о насилии над журналистами), однако и без этого иногда бывает достаточно экономического и административного давления, чтобы сузить возможности свободы печати», – отметил Т.МЕЛИЯ.