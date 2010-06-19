Азаров готов на компромиссы с Россией и ЕС, чтобы не было Южного потока

Украина готова на компромиссы с Россией и Европейским Союзом, дабы избежать строительства "Южного потока".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире "5 канала" заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ,

"Если мы в ближайшее время не решим этот вопрос, и Россия все-таки начнет с Европейским Союзом строить второй обходной газопровод "Южный поток", то мы очень много потеряем. Именно поэтому мы сейчас выходим с очень серьезными предложениями, с компромиссами, подчеркиваю, с предложением достаточно интересным для ЕС и для россиян, и надеюсь, что они будут рассмотрены и по ним будут приняты решения", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в ходе визита в Люксембург 15 июня обсуждал вопрос создания газотранспортного консорциума с участием ЕС и России.

"ЕС высказал заинтересованность в создании такого консорциума. Он мог бы базироваться на главных принципах. Первый принцип - ЕС дает гарантии России на долгие годы, например, лет на десять, гарантии закупок российского газа. Российская сторона дает гарантии Украине, что эти объемы газа, закупаемые ЕС, она будет прокачивать через нашу ГТС. Тогда у нас, у ЕС и России появляется стимул для капиталовложений в модернизацию нашей ГТС. То есть, появляется реальная основа для создания предприятия, в которое равными долями будет входить ЕС и Россия, и за "Нафтогазом" останется решающий пакет управления ГТС. Вот такая схема была предложена. ЕС отнесся к ней с пониманием", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что 16 июня Кабмин одобрил проект закона о рынке газа. "По сути дела, наше правительство (одобрением законопроекта - УНИАН) открыло дорогу к реформированию "Нафтогаза" и созданию на его базе нового формирования. Как будут развиваться события - посмотрим", - отметил премьер Украины.

Он сообщил, что на днях министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО проведет переговоры в Брюсселе, а затем в Москве по вопросу модернизации ГТС.

"Думаю, что в ближайшее время мы найдем консенсус", - отметил Н.АЗАРОВ.