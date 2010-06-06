Яценюк: Янукович занят властью, но они доберутся и до тех, и до других

Лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк не собирается вести политическую борьбу с лидером БЮТ Юлией Тимошенко. В эфире телеканала ICTV он отметил, что политическое поле в Украине невероятно агрессивное и конкурентное.

"Появился здесь Яценюк. Ну, кто ж его пускать будет? Поэтому с начала, во время избирательной компании, это были штабы Тимошенко и Януковича, которые воевали со мной. Сегодня Янукович занят больше властью. Но они доберутся - и до тех, и до других", - цитирует сайт Подробности лидера "Фронта перемен".

"А Тимошенко, конечно, борется за свое место под солнцем. Я не собираюсь бороться с Тимошенко. Я очень ясно хочу это подчеркнуть. Это не мое дело. Мое дело - говорить с властью, доказывать ей, что она неправа, и заставлять ее работать на страну", - отметил Яценюк.