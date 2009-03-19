После травмы на горных лыжах умерла известная актриса (фото)

Звезда фильмов «Ловушка для родителей», «Госпожа горничная», «История служанки» получила тяжелую травму в понедельник. Наташа Ричардсон каталась на горных лыжах на фешенебельном курорте в пригороде Монреаля. Во время спуска с горы актриса неудачно упала и ударилась головой. Но от помощи врачей отказалась. Ричардсон каталась без шлема по трассе для новичков, и после падения видимых повреждений не получила, рассказали западным журналистам представители курорта. Однако уже спустя час после инцидента актриса пожаловалась на сильную головную боль. Ее сначала отвезли в местную клинику, потом на частном самолете доставили в Нью-Йорк. Незадолго до смерти актрису поместили на аппараты по поддержанию жизнедеятельности. Журналисты видели, как в больницу приехали муж Ричардсон, актер Лайем Нисон, двое детей и ее мама, обладательница кинопремии Оскар Ванесса Редгрейв. Однако по сообщению западных агентств, к моменту прибытия в США мозг актрисы уже перестал функционировать. Вскоре было объявлено о ее смерти.

«Вся семья актрисы шокирована и подавлена тем, что произошло. Ее родные и близкие глубоко признательны всем за поддержку и просят об уединении в это трудное для них время», - приводит слова пресс-секретаря Ричардсон агентство Рейтер.

Эхо Москвы