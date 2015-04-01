Депутаты зарегистрировали проект закона об Обществе содействия обороне Украины

Текст проекта закона опубликован на сайте парламента.

Законопроектом определяется, что Общество содействия обороне Украины является всеукраинской добровольной, оборонно-патриотической и спортивно-технической общественной организацией, которая, согласно этому и другим законам Украины, принимает участие и оказывает содействие государству в реализации задач укрепления обороноспособности Украины.

Среди основных задач Общества, в частности, патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; подготовка граждан Украины к защите Отчизны, в том числе подготовка по военно-техническим специальностям, общевойсковая подготовка; участие в развитии авиационных и технических видов спорта, поддержание надлежащего уровня натренированности летного и инженерно-технического состава, а также выполнение иных видов авиационных и технических работ; участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта; участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в военном резерве или запасе Вооруженных Сил Украины; оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций; содержание объектов инфраструктуры ОСОУ с целью выполнения задач в период мобилизации и в военное время.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий и возможностей способствуют Обществу, его органам и местным организациям, созданным (учрежденным) ими предприятиям, учреждениям и организациям в осуществлении ими уставных задач, поддерживают их образовательную, воспитательную и спортивную деятельность.

Читайте такжеПарубий: в Раде будет зарегистрирован законопроект о резервной армииТакже органы государственной власти и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации государственной (коммунальной) и других форм собственности имеют право передавать в безвозмездное пользование Обществу технику, оборудование, материалы, здания, сооружения, транспортные средства, иные материальные ресурсы для выполнения Обществом задач, которые определены этим Законом.

Ранее народный депутат от Блока Петра Порошенкам Игорь Луценко обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать незаконную деятельность тогдашнего прокурора Киева Сергея Юлдашева, в котором обвинил Общество содействия обороне Украины в уклонении от уплаты налогов и финансировании сепаратизма.