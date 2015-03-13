ОБСЕ: Украина передала наблюдателям список отведенного тяжелого вооружения

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии за 12 марта, обнародованном сегодня.

Наблюдатели миссии, находясь в главном офисе Общего центра по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, который расположен в Соледаре (77 км на север от Донецка, город находится под контролем Украины), встретились с председателем украинской части общего центра, генерал-майором Александром Розмазниным.

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Генерал-майор сообщил миссию, что текущая статистика демонстрирует большое количество случаев нарушения режима прекращения огня в марте. В частности, в соответствии со статистикой Общего центра по контролю и координации, используются 120-миллиметровые минометные, 122-миллиметровые и 152-миллиметровые артиллерийские установки.

Наиболее опасной территорией остается район Донецкого аэропорта и окружающие села, “где в течение 24 часов, предшествовавших 8.00 11 марта, было зафиксировано 59 нарушений”.

Розмазнин также “передал наблюдателям ОБСЕ список оружия и систем вооружения с отмеченными типами и классами этого вооружения, которые, по его словам, были отведены украинскими Вооруженными силами между 26 февраля и 7 марта”, - говорится в сообщении.

Генерал-майор подчеркнул, что наблюдатели должны иметь полную свободу для передвижения, а также отметил, что если наблюдатели будут встречать какие-либо ограничения, они должны связываться непосредственно с Общим центром по контролю и координации, чтобы иметь возможность устранить эти ограничения.