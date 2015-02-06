Иностранные партнеры положительно оценивают внедрение реформ - депутат

Об этом заявил народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Сторожук в четверг в эфире канала «Эспрессо ТВ».

Отвечая на вопрос ведущего, во исполнение каких реформ США готовы предоставить Украине кредиты, депутат отметил, что уже начато реформирование Министерства внутренних дел и Министерства юстиции.

«Кроме того, в Раде презентован так называемый закон о справедливом суде. Уже сделано достаточно много», - добавил представитель «Народного фронта».

Он подчеркнул, что Правительство Украины идет путем реформ, и задача Верховной Рады - помогать в этом Кабинету министров.

«Наша деятельность в парламенте направлена на то, чтобы в Украине произошли те реформы, которых требует украинский народ», - сказал Дмитрий Сторожук.