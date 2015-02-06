СМИ: В Мариуполе вооруженные люди закрыли продуктовый склад

Об этом 0629 сообщил частный предприниматель, владелец склада.

"Они представились работниками СБУ, но удостоверения не предъявили, - рассказал мужчина. - Они закрыли склад, потребовали, чтобы я, как владелец склада к ним приехал. Но я этого делать не планирую".

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Как удалось узнать 0629 из собственных источников, сотрудники СБУ не имеют никакого отношения к этому происшествию.

В пресс-службе Мариупольского горуправления милиции подтвердили, что к ним поступало такое сообщение. Правоохранители уже выехали на место происшествия. Комментарии обещаются позднее.