В Крыму вооруженные автоматами люди в камуфляже продолжают "национализацию" частных предприятий

Как сообщили Крым.Реалии очевидцы, вооруженные люди в камуфляже и масках оцепили главный офис ЧП «Бережной», который владеет сетью магазинов «Везунчик».

«Ворвались к ним в здание люди в камуфляже, с автоматами. С ними еще «самооборона» была. Что-то там кричали сотрудникам, оцепили здание, в которое никого не впускали и не выпускали», – рассказывает очевидец.

Читайте также"Самооборона Крыма" попыталась захватить Бахчисарайский потребсоюз, объединяющий более 100 предприятийПохожую картину наблюдали и у офиса компании «Крымский султан», которая занимается изготовлением кондитерских изделий. Обе частные фирмы находятся недалеко друг от друга.

Владельцы предприятий, как и силовики ситуацию не комментируют.

В Крыму после российской аннексии в марте 2014 года начали активную политику «национализации» предприятий, с помощью милитаризованной группировки под названием «крымская самооборона». Среди жертв принудительной «национализации» – банки, гостиницы, судостроительные заводы, фермы, заправочные станции, хлебокомбинаты и даже земля и комплекс зданий Ялтинской киностудии.