В ООН намекнули, что отправка в Украину миротворческих сил обсуждается на неофициальном уровне

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархен Хак прокомментировал возможность отправки в Украину миротворческой миссии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хака, для того чтобы Департамент операций по поддержанию мира ООН формально начал подготовку к развертыванию "голубых касок" в Украине, должны быть выполнены два условия.

"Обязательно нужен соответствующий запрос от страны, а также мандат, утвержденный Советом безопасности. Пока ни того, ни другого на данный момент нет", - заявил Хак.

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Фархан Хак также сообщил, что Совет Безопасности не ведет никаких официальных дискуссий на этот счет. При этом Хак не исключил того, что тема отправки миротворцев может вестись на неофициальном уровне.

Представитель МИД РФ Александр Лукашевич ранее заявил, что на встрече президентов России, Франции и Германии, которая состоится в пятницу, будет затронут вопрос об отправке на восток Украины миротворцев ООН.