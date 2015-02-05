BBC: Генсек ООН призвал к перемирию для эвакуации жителей Дебальцево
08:54, 05 февраля 2015Политика
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддержал предложение председателя ОБСЕ Ивицы Дачича о временном перемирии на востоке Украины для эвакуации жителей Дебальцево.
Генсек ООН призывает к перемирию / sprotyv.info
Как сообщает BBC Украина, накануне Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики Федерика Могерини также присоединилась к призыву ко всем участникам конфликта в районе Дебальцево объявить временное перемирие минимум на три дня, чтобы дать возможность мирным жителям безопасно эвакуироваться из мест боевых действий.
"Наступление сепаратистов продолжается, мирные люди гибнут каждый день", - говорится в заявлении генсека ООН.
Дебальцево в последние дни стало местом ожесточенных боев между террористами и украинскими военными. Тысячи людей уже покинули город, но многие, спасаясь от обстрелов, прячутся в подвалах без еды, воды и электричества.
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