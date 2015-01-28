Порошенко потребовал от Путина выполнения минских договоренностей
Президент Украины направил письмо Владимиру Путину с требованием выполнять минские договоренности и освободить всех заложников, в том числе и Надежду Савченко.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил в интервью польскому телеканалу TVN-24.
"Позавчера я направил письмо Президенту Путину, одним из основных элементов которого было требование не только прекращение огня и выполнения Минских договоренностей, но и освобождение Надежды Савченко и всех заложников", - заявил глава государства.
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Президент напомнил, что ПАСЕ также требует освобождения Надежды Савченко, поскольку она стала делегатом Ассамблеи.
Кроме того, Порошенко отметил эффективность санкций в отношении России.
"Мы должны создать условия, чтобы заставить Россию участвовать в переговорах и выполнять обязательства, которые она уже на себя взяла", - сказал глава государства.