Боевики обстреляли остановку в Донецке из миномета, с которым подъехали на грузовике

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Органы прокуратуры Донецкой области обладают оперативной информации от свидетелей в городе Донецке о грузовом автотранспорте с минометом, который находясь в Куйбышевском районе совершил обстрел в сторону Ленинского района г. Донецка», - сообщили в прокуратуре отметили, что «после использования оружия грузовой автотранспорт продолжил движение в сторону центра города».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, около 8.30 утра, боевики нанесли огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецка.

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«Место обстрела находится на значительном расстоянии - более 20 км от территории, где происходят боевые действия в аэропорту г. Донецка. Таким образом, оружие было использовано боевиками умышленно именно против гражданского населения», - подчеркнули в прокуратуре Донецкой области. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины (террористический акт).

По разным данным погибло от 7 до 13 человек. Точное количество погибших можно будет установить после прекращения обстрела района.