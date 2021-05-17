Завтра в Киеве ожидаются дожди / Фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 18 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями и гроза.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +21°, а ночью - опустятся до +11°.
Весь день будет облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой.
Ожидается ветер со скоростью до 3 м/с.
Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст.
Народные приметы 18 мая
18 мая - Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было, посадить огурцы и капусту.
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